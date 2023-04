Leedus peeti kinni väidetavalt sanktsioonidest kõrvale hiilinud Venemaa lennuk

Leedu avalikõigusliku kanali LRT andmetel võib olla Leedu osa võrgustikust, mille keskmeks on Venemaa ettevõte, kes aitab sanktsioonide tõttu peatatud lennukite ostmise või renoveerimisega. Lennukeid lennutab küll Itaalia ettevõte, kuid selle tegelikud kasusaajad tegutsevad Venemaal. Ka antud lennuk on ametlikult registreeritud Taanis, kuid ajakirjanduse andmete järgi müüdi see hiljuti ära ettevõttele, kelle omanik on Venemaa kodanik. Ka lennuki piloot on Leedus elamisloaga elav Venemaa kodanik.