Kava kiideti heaks detsembri keskel osana laiemast energiakriisi vastu võitlemise erakorralistest meetmetest. Gaasi ühisostud pole veel alanud. Brüssel teeb omalt poolt kõik, et süsteem hakkaks tööle suvel, mil liikmesriigid peaksid hakkama täitma oma maa-aluseid gaasihoidlaid.

„Gaasi hind ELis on endiselt ülepaisutatud. Praegu on see seitse korda kõrgem kui Ameerika Ühendriikides,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič, kes juhib ühishanget. „See mõjutab Euroopa konkurentsivõimet ja elukallidust.“