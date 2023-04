FOTOD | Ettevaatust! Maksuameti nime all levivad petusõnumid

Levimas on maksu- ja tolliameti (EMTA) nime all petusõnumid, milles olev link tundub avades usutav.

Tegemist on õngitsuskirjaga, kinnitas maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Kertu Laadoga. Mitmed kliendid on maksuametit teavitanud levivast õngitsuskirjast. Maksuamet rõhutab, et tundmatu saatja poolt saadetud linki ei tohi avada.