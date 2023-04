Kelmuse ohvriks langenud mees kandis tundmatule välismaa kontole kümneid tuhandeid eurosid

Pangapettuste või muude telefoni- või investeerimiskelmuste puhul on kelmi esmane eesmärk saada kätte inimese autentimisandmed. Tasub meeles pidada, et pangatöötaja ei küsi kunagi telefoni teel PIN-koode. PIN1 kood on mõeldud inimese tuvastamiseks, PIN2 on aga võrdne allkirjaga.