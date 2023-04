Eesti loodab peagi teha elektritarbimise juhtimisest teenimisvõimaluse

„Tarbimise juhtimine on ressurss, mille kasutamine võimaldab tuua turule juurde väga vajalikke võimsusi, mida Eestis on väikese energiasüsteemi vaatest hetkel väga piiratud kogus. Meie turg on väike, sõltuv impordist, seetõttu ka volatiilsete hindadega ning tootmisseadmete või ühenduste remontide või rikete korral on kohe oht kõrgeteks hindadeks,“ ütles MKM-i energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets ERR-ile, märkides, et tarbimise juhtimine aitab hindu alla tuua ja vältida hinnatippe.