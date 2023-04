Kullaprooviga projektijuht. Tallinnas laotakse trammirööpaid maha ainult ühe mehe juhtimisel

Kui Tallinnasse saabuvate uute trammide jaoks oli vaja 4. trammiliini rööbasteed uuendada, hakkas tegevust koordineerima Merko Ehitus Eesti projektijuht Tiit Joosti. Kui Ülemistel oli vaja kaevata tunnel raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava alla ning panna rööpad, et viia tramm lennujaama, tehti seda Joosti juhtimisel. Nüüd on vaja tõmmata trammirööpad risti läbi Tallinna kesklinna reisisadamasse. Pooleteise aasta jooksul pannakse kordamööda või korraga kinni linna liikluse tuiksooned – jälle juhib vägesid Joosti. „See on puhas juhus,“ ütleb ta ise ja kinnitab, et on väga palju ehituse projektijuhte, kes saaksid pealinnas trammitee ehitusega hakkama. Ometigi on just tema alati see, kelle õlule jääb üüratuna tunduv koordineerimine.