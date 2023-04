Omniva alustab Lätis pilootprojektiga, kus rahaks tehakse päike

Omniva Eesti logistikakeskusel on juba aastast 2018 päikesepaneelid, mis tagavad 40–50% vajaminevast elektrienergiast. Keskuse katusele on paigaldatud kokku 1667 monokristallidega paneeli, mis võtab enda alla ligi pooleteise jalgpalliväljaku suuruse ala (10 000 m²). Hiljuti välja kuulutatud hankega on soov keskuse tulevasele laiendusele paigaldada samuti keskkonnasõbalik energialahendus. Omniva Läti kontor ja terminal paiknevad täna juba ühes riigi energiatõhusamatest hoonetest, millel on A+++ klassi energiatõhusus. Lisaks plaanib Omniva rajada Leetu Kaunasesse uue moodsaima pakisorteerimisterminali, millele samuti soovitakse loodussõbralikku energialahendust päikesepaneelide näol.