CityBee Eesti tegi aastaga läbi meeletu kasvu. Mis oli selle taga?

CityBee Eesti juht rõhutas, et Eestis on mitmeid tugevaid turuosalisi, kuid nende rohkus on teenusele ja liikluskultuurile kasuks. „Mida rohkem on turul alternatiivseid transporditeenuse pakkujaid, seda tõenäolisem, et inimeste suhtumine isikliku sõiduki omamisse ja ühistranspordi või rendisõidukite kasutamisse muutub paremuse poole. See aitab omakorda leevendada linnasid kammitsevat autostumist ja keskkonnaprobleeme,“ selgitas Kivisaar. Suurel konkurentsil turul on ka teine külg – see sunnib ettevõtjaid tõusvate kulude juures hoidma teenuse hinda konkurentsivõimelisena. CityBee pikaajaline kogemus võimaldab Kivisaare sõnul tagada ettevõtte edu ka taolistes väljakutsuvates oludes.