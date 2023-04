Rekord taas purustatud. Eestlased ei ole kunagi olnud nii rikkad kui nüüd

Kui märtsi alguses kirjutasime, et uus rekord on 11,198 miljardit eurot, siis värskemad andmed näitavad, et eestimaalaste pangaarvetel on 11,254 miljardit eurot – ja see summa ei taha kuidagi väheneda. Mitte-residentide säästud kasvasid samal ajal 2,259 miljardilt eurolt 2,290 miljardi euroni.