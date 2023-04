Märtsikuu krüptoturul: kui pangad on raskustes, tõuseb krüpto

Märtsikuu oli täis suuri uudiseid nii traditsioonilise kui ka uue ehk plokiahelal põhineva finantssüsteemi jaoks. Lisaks pankadele on uudistesse jõudnud ka krüptosektor. Halva üllatusena esitas USA regulaator CFTC (Commodity Futures Trading Commission) 27. märtsil Binance’i USA üksuse vastu hagi, mis kõigutas korraks tervet turgu, põhjustades paari protsendipunktise languse. Binance teeb antud juhtumis seadusandjatega igakülgset koostööd ja jätkab tööd õiglaste ja kasutajasõbralike regulatsioonide saavutamiseks kõikjal maailmas. Teine suurem uudis oli seotud Ripple’i ja SEC'i (Securities and Exchange Commission) vahelise kohtuvaidlusega. Kolm aastat tagasi alanud Ripple’i (XRP) kohtusaaga on tõenäoliselt üsna pea jõudmas lahendini, mis määratleb, kas XRP-d peaks pidama samaväärseks väärtpaberitega või mitte. See aga looks pretsedendi ka teiste sarnaste krüptovaluutade jaoks. XRP hind on viimase kuu jooksul 40% tõusnud, mis näitab investorite usku krüptosektori jaoks soodsa otsuse langetamisse.