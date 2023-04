Leedu majandusteadlane: pankade kriis pole läbi. Ebakindlusel on oluline mõjutegur ka meile

„Kuigi praegu valitseb turgudel eufooria, kuna ei Euroopas ega USA-s pole enam ühtegi panga turult taandumast, usun ma, et see on ajutine,“ teatas Leedu majandusteadlane Aleksandr Izgorodin.

Kui õudusunenägu saab tõeks, puudutab see märkimisväärselt ka Euroopa pangandusturgu. Izgorodin selgitas, et kui USA pangandussüsteemis tekib uus paanika ja stress, pöörduvad analüütikute pilgud paratamatult ka Euroopa pangandussüsteemi poole. „Sel juhul näeme ka Euroopa finantsturgudel täiendavat stressi ja lisaärevust, mis mõjutab omakorda pankade ootusi ja tahet ettevõtetele ja elanikele laenu anda.“

Uued võimalikud pangatõrked on ees

„Suured ettevõtted, kellel on väga head finantseerijad, võtavad kommertspankadest raha välja ja panevad erinevatesse fondidesse, mis maksavad suuremat tootlust ja on piisavalt stabiilsed. See probleem pole kuhugi kadunud,“ rõhutas Izgorodin. Sellest ajendatuna ei usu ta ka, et uusi pangatõrkeid ei tekiks. Ma arvan, et need saavad olema,“ ütles ta.