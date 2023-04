Tõusulaine sai seljatatud. Elektri mõningane hinnatõus peatus

Külm ilm ja vähene tuuleenergia maht kergitasid nädala esimesel kolmel päeval elektri keskmise hinna meie Nordpooli piirkonnas taas üle 10 sendi kWh kohta. Võrreldes ulmehindadega, mis on meile vaadanud vastu eelmise aasta suvekuudel, on tegemist küll oluliselt madalama tasemega, kuid tipptundidel küündib hind näiteks 20 sendi lähedale. Börsipaketi omanikele on Aktuaalse Kaamera vaatamine kallim kui universaalteenusele jäänutel.

Homme on aga olukord parem ja ühtlasem, sest kõrgeim hind jääb hommikusse tipptundi, kui see jääb 15,8 sendi peale. Õhtul jääb see 8 ja 9,8 sendi vahele kõikuma. Päeva keskmiseks teeb see 9,6 senti kWh kohta.