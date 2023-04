Sulgemisest teatanud krüptofirma ei lähegi kinni? Firma asutaja: ma ei taha enam kakelda, vaid Paxfuli päästa

„Mu eesmärk pole tükk aega võidelda ja kakelda,“ rääkis Schaback Ärilehele. „Minu eesmärk on päästa Paxful, et see edasi toimiks.“ Ta loodab, et seeläbi saaks lõpuks minevikku jätta paar aastat kestnud lahkhelid oma senise äripartneriga ning liikuda edasi.

Segadust olukorra ümber on palju ning selleks, et asjast aru saada, tasuks alustada kaugemalt. Eesti mõistes on Paxfuli näol tegu võrdlemisi vähetuntud ettevõttega, kuna meil lihtsalt puudub igapäevane kokkupuude nende toodete-teenustega. Pole päris asi, mida Prismas või Selveris endale ostukorvi poetada, eestlased pole ka sihtrühm. Kindlas nišis ehk krüptovaldkonnas on Paxful aga oma jälje igatahes maailmas jätnud, isegi kui kohati on sellega kaasnenud omad hallid varjundid.