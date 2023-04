Personaliplatvorm toetab ametlikult tööl olevate inimeste viisade saamist

Immigratsiooniseadused ja -protsessid on riigiti erinevad, mistõttu on korrektse info leidmine töötajale viisa tegemiseks üks päris vaevaline ning aeganõudev protsess. Selle tõttul võtavad ettevõtted iseseisvalt ette pika ja nüansirikka taotlusprotsessi läbimise või jätavad riikidevahelise töötajate värbamise hoopis ära.

„Praeguseks on Deel säästnud meile umbes kaks kuni neli kuud väärtuslikku aega, et palgata ja paigutada meie töötajaid sinna, kus me ei oma kontoreid,“ kommenteeris Luka Besling, Revoluti personalijuht. „Deeli kaudu oleme suutnud praeguseks palgata üle 150 inimese, ja ümber paigutada üle 10 oma töötaja Araabia Ühendemiraatidesse ja Šveitsi.“

„Ülemaailmse juhtiva personaliettevõttena on meile rohkem kui ilmne see asjaolu, et immigratsiooni toetus on üks nõutumaid teenuseid,“ ütles Deeli mobiilsuse üksuse juht Masha Sutherlin. „Seega on mul hea meel, et Deel Immigration teeb selle nüüd meie klientidele kättesaadavaks juba tuttaval platvormil, mida nad oma töötajate ülemaailmseks palkamiseks kasutavad. Tänaseks oleme toetanud rohkem kui 750 viisa saamisprotsessi üle terve maailma.“