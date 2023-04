Tõusnud intressimäärad on muutnud hoiused taas atraktiivseks

Seega Rahakoguja eeliseks on võimalus igal hetkel säästud kas välja võtta või kogujasse juurde lisada, ilma et see mõjutaks intressi. Samas on Rahakoguja puhul intress aastasest tähtajalisest hoiusest väiksem. Ühine nimetaja on aga turvalisus, sest ka Rahakogujasse kantud säästud on tagatud Tagatisfondiga.