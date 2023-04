ELMO Rent võitis Keskkonnainvesteeringute Keskuse hanke

„KIK on autojagamise ja elektriautode eelistamisega eeskujuks teistele riigiasutustele ja loodan, et reaalse kogemuse saamise mõjul laieneb autojagamisteenuse kasutamine ka riigi prioriteetidesse,“ ütles ELMO tegevjuht Enn Laansoo Jr.

KIK hankis teenusepakkujatelt nii mobiilirakenduse põhist kui ka ettetellimisega tavarenti. ELMO on pakkunud äpi-põhist keskkonnasõbralike autode jagamist juba 10 aastat ning üle pooleteise aasta ka lühirenti auto kliendi ukse ette toomisega. Auto kliendini toimetamiseks on ettevõte viimased kolm aastat arendanud kaugjuhitavat tehnoloogiat. ELMO on maailmas esimene, kes on toonud kaugjuhitavad autod reaalsesse teenusesse ja planeerib sellega ka KIK töötajaid teenindada.