Prügifirma lubadus ajas kliendil harja punaseks

„Ragns-Sells prügifirma esitab 1,20 eurose arve, aga sama arve peal on kirjas, et Ragn-sells ei esita klientidele alla 5 euroseid arveid. Samuti on nüüd sellele 1,2 eurosele arvele vormistatud võlateade summas 4,55 eurot,“ teatas pettunud klient.