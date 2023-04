Hea pakkumine. Konkursile pannakse kõrgepalgaline riigifirma juhi koht

RKASi nõukogu esimees Sulev Luiga kinnitas, et ettevõtte praeguse juhi Kati Kusmini ametiaeg lõppeb 2023. aasta lõpus, mistõttu on nõukogu välja kuulutamas konkurssi juhatuse esimehe leidmiseks. RKASist täpsustati, et konkurss avatakse juba lähinädalatel. Samas ei ole kaks ametiaega ettevõtet juhtinud Kati Kusmin langetanud veel otsust, kas kandideerib ka järgmiseks ametiajaks.