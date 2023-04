Võrdluse aluseks võeti tüki hind ja võrreldi munekarpide hindu, kus on sees 10 muna. Lisaks oli kriteeriumiks see, et munad oleksid pärit Eestist.

Selgus, et odavaim pood munade soetamiseks on Maxima. Kõige suurema summa tuleb munade eest välja käia Rimis, teisel kohal on Coop. Tasub mainimist, et võrdlusest on puudu Lidl ja Grossi Toidukaubad.