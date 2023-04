Kolm teemat, milleta ettevõtja enam edasi ei saa

Kiiramps teadlaste ja äri kokkupuuteks

„EduFestiga toome kõrgkoolide lahendused ja ideed ettevõtetele oluliselt lähemale. Tunnustatud teadlased ja uurijad räägivad rohe- ja digilahenduste, talendi hoidmise ja ärimudelite juhtimiste võimalustest. Kuidas hakkama saada robotist kolleegiga, vähendada digijalajälge, toetada töötaja tervist ja elukestvat andekust ning rakendada küberdomeene ja sotsiaalmeediat kõige kasulikumal viisidel – need on vaid mõned näited 32 põnevast teadmisampsust,“ tutvustab Mainor ASi juhatuse liige ja EduFesti programmijuht Eneken Titov .

Ülemiste City on 18 aastaga kasvanud Baltikumi suurimaks targaks linnaks. Tegemist on rahvusvahelist kogemust ja partnereid ühendava keskkonnaga, kus on tänaseks kokku 500 ettevõtet ja 16 000 talenti enam kui 70 erinevast riigist. Ülemiste City on ettevõtete tööjõumaksude osas täna kolmas majandus Eestis peale Tallinnat ja Tartut.