„Elektrihinna stabiilsust otsivad inimesed on otsustanud oma elektrihinna praeguste madalate hindade juures kindlaks ajaks fikseerida. Elektri hinda on võimalik fikseerida alates kuuest kuust kuni seitsme aastani. Pikaajalise kindluse jaoks tasub valida fikseeritud pakett ning fikseerida hind just siis, kui turuhinnad on madalal,“ ütles Kaiv.