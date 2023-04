Taas üks kahtlane surm. Vene oligarh leiti Siberi vanglast surnuna

Briti ajakirjanduse sõnul on see juba neljakümnes salapärane oligarhi surm Venemaal. Väljaande The Sun poole pöördunud eksperdid ütlesid, et viimastel aastatel on surnud vähemalt 39 mõjukat Vene inimest, sealhulgas oligarhid, teadlased ja isegi kindralid. Kahtlustatakse, et Kreml on asjaga seotud ja ilmselt enamiku surmade põhjustajaks.