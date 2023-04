Ehitusekspert: kogu Euroopat hõlmav plaan peaks olema äratuskell vanade majade elanikele

Alustada tuleks ehitusauditist

Selleks, et üldse hinnata, milline on maja seisukord, millised renoveerimistööd oleksid hädavajalikud, kas varasemate ehitustööde käigus on tehtud vigu, millisele energiaklassile hoone vastab ja palju võiks kapitaalremont umbkaudu maksta, tuleks esimese sammuna tellida ehitusaudit ja seejärel energiaaudit. Vajadusel peaks tegema isegi kohtavamisega konstruktsioonide uuringud. Auditi käigus võib muidugi selguda, et hoone kandvad konstruktsioonid on sedavõrd halvas seisukorras või renoveerimise maksumus on elanike vähesuse tõttu (väiksemad kortermajad) nii kallis, et odavam või mõistlikum oleks uus maja ehitada. Seetõttu ongi vaja teha audit.