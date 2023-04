VIDEO | Akkermann uutest maksudest: Eesti maksukoormus võrreldes teiste riikidega on väga palju madalam

Maksude asjus jääb Akkermann oma selgitustes tagasihoidlikuks ja ütleb põhjenduseks, et koalitsioonilepe näitab, mis makse rakendatakse. Eelarvesse kogutavate maksude 33% ja 32% vahet on vaid 1%, kuid summana teeb see 380 miljonit, järgmisel aastal 400 miljonit eurot. „Seda maksudena kokku koguda, jagada maksudeks ja maksumääradeks – see ei ole lihtne ülesanne,“ hindab Akkermann. Ministri sõnul on see aga ikkagi tehtav, sest Eesti maksukoormus SKP-st võrreldes teiste riikidega on väga palju väiksem. „Kui isegi makse tõsta 1% võrra, siis Eesti on soodsas positsioonis,“ märkis ta.

Aasta teine pool paistab helgem

Rahandusministeeriumi kevadine majandus- ja rahandusprognoos näitab majanduse jahenemist. Kuigi kriisiaastate eelarvepoliitika mõjus majandusele stimuleerivalt, on see tekitanud tulude ja kulude vahele püsiva lõhe. Inflatsiooni haripunkt on seljatatud, kuid nii sanktsioonidest tingitud tegurite kui ka hüppeliselt tõusnud hindade tõttu on rahva ostujõud vähenenud.

Majandusolud halvenesid 2022. aastal terves Euroopa Liidus. Hinnatõus hakkas kiirenema juba sõja eelõhtul ning sellele lisandus eelmisel aastal energiakriis ja kaubandus­piiran­gud. Eesti majandus pidas keerulistele oludele siiski suhteliselt hästi vastu – hõive püsis, palgakasv kiirenes ning ehkki eksportivate ettevõtete konkurentsivõime kannatas, suutis suur osa ettevõtteid siiski sisendite kallinemise väljamüügi­hinda­desse edasi kanda ja kasumlikkust säilitada.

„Käesoleva aasta teises pooles hakkab välisnõudlus siiski taastuma, energiahinnad taltuvad ja majandus kohaneb muutunud oludega,“ selgitab värsket prognoosi rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe. Ta täpsustab, et riigi vaatevinklist on kevadise prognoosi kõige olulisem sõnum see, et majanduse mõõdukas edasine taastumine ei too riigi rahanduse olukorrale ka ettevaates olulist leevendust.

Ulatuslikke muudatusi ei ole vaja