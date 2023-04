Modera aktsionärid uutest aktsiatest: kes märgib kindlasti, kes peab tõsiselt kaaluma

„Investeeringu mõte oli olla osaks ühe Eesti ettevõtte võimalikust eduloost ja kui vaadata nende eesmärki - innovatsioon ja uudsed lahendused automüügisektoris, siis see tundus huvitav ja kaasahaarav,“ ütles Delfi Ärilehele investor Raigo Pärs, kelle investeerimisportfellist moodustab Modera väikese ehk ligi 2% osa.

„Paraku on täna minu investeering aga vee all ja seetõttu ei ole ma kindel, kas uues aktsiaemissoonis osalen,“ märkis Pärs. Kuna pakutavate aktsiate hind 4,4 eurot on ka aktsiate hind börsil, siis hinnas Pärs midagi ahvatlevat hetkel ei näe.