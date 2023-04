Keeruline olukord Briti majanduses ohustab kohalikku õuna äri. „Raske on leida õunakasvatajat, kes praegu teeniks“

Sektor võitleb mitme probleemiga, nagu näiteks tööpuuduse, kasvanud energiakulude ja supermarketitel saadava madala tuluga. „Mul on raske leida ühtegi Briti õunakasvatajat, kes praegu raha teeniks,“ sõnas British Apples & Pears Limited (BAPL) esimees Ali Capper Sky Newsile. „See pole jätkusuutlik!“

Ta lisas, et kasvatajad asendavad vanu puid uutega, kuid paljud ei saa sel aastal investeerida ümberistutamisse. Inflatsioon on olnud kasvatajate jaoks umbes 23%, kuid nad saavad supermarketitelt õunte müügist keskmiselt ainult 0,8% rohkem tulu. „Tootjad vajavad kiiresti õiglasemat tulu Ühendkuningriigi supermarketitelt, et tagada Briti õunatööstuse tulevik,“ ütles ta.