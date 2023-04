Turud liiguvad tõusujoones hoolimata üksikute pankade raskustest

2023. aasta esimesed kuud on olnud eelmise aasta peegelpilt – enim on tõusnud eelmise aasta peksupoisid, näiteks tehnoloogiaaktsiad (+20%) ja tsüklilised aktsiad (+12%). Tehnoloogiaaktsiad on formaalselt karuturult (langevalt turult) väljunud ja sisenenud uue pullituru (tõusva turu) faasi. Tehnoloogiaaktsiaid on toetanud peatunud tõus intressiootustes ning samuti asjaolu, et tehnoloogiaaktsiad olid muutunud üsna ebapopulaarseks ja paljudel investoritel oli neid portfelli jäänud keskmisest vähem. Kui eelmisel aastal hiilgasid energiasektori aktsiad, siis alanud aastal on need tootluselt olnud viimaste seas. Langevad energiahinnad aitavad vähendada ka inflatsioonisurvet ning finantsturud eeldavad, et keskpangad võivad inflatsiooni mõttes varsti kergemalt hingata ega pea intressimäärasid enam eriti palju kergitama.