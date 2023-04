Restoranipidaja: hakkab tulema piir ette, kus toitlustaja ei saa enam hinda tõsta, et katta kulusid

„Mis puudutab hinnastamist, siis tunnen, et hakkab tulema piir ette, kus toitlustaja ei saa enam hinda tõsta, et katta energia- ja palgakulusid,“ sõnab söögikoha Kivi Paber Käärid osanik Tanel Tatter. Hinnatõus on olnud drastiline, ärid on alles tulemas välja Covidi kriisist. Ta lisab, et eelmisel suvel, mil tundus, et olukord paraneb, oli illusioon. Hinnatõus on olnud hoogne, mis sunnib restorane vaatama ümber ärimudelit ning tegema vastavaid korrektiive. „Rohkem enam hindu ei saa tõsta, kuna inimestel poleks siis enam võimalik väljas süüa,“ tõdeb Tatter.