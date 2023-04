Ootamatu lõpp: aastaid tegutsenud ehitusfirma äri sai järsku otsa

Firmast jäi maha sadadesse tuhandetesse ulatuv maksuvõlg ja kohus on teinud mitu tagaseljaotsust muude võlgade osas. Ärigeeniusele teadaolevalt on ühes uuemas arenduses olnud tülisid ehituskvaliteedi osas.

Ehitusettevõtjale Toomas Keskkülale kuulunud TK1 on eelkõige taristuehitusega tegelev firma. Muuhulgas olid selle valduses aga ka Tartu-lähedase Räni asula Tiigrisilma arenduse alad. Tegemist oli vägagi arvestatava firmaga, kus tegutses üle paari tosina, tippaegadel isegi ligi 60 töötajat.

Ettevõtte äri läks silmnähtavalt hästi. Alates 2018. aastast tegi TK1 käivet 3,9 miljonit eurot aastas. Viimased kaks majandusaasta aruannet on ettevõttel esitamata jäänud, kuid veel 2019. aasta lõpetas see 950 000 eurose kasumiga. Sellele vaatamata on ettevõttele kogunenud suur maksuvõlg.