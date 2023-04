Tootjad ei looda munade hinna langemist. Ettevõtja: Eestis on ebavõrdsed konkurentsitingimused

Eestis pole munade hind märkimisväärselt muutunud sel aastal, Euroopa Liidus on kuu ajaga kanamunad kallinenud 2,9%, sõnas Eesti Muna OÜ tegevjuht Ats Albert. Aasta alguses tõusis Saare Mahemuna munade hind, järgmine tõus on mai alguses, sõnas ettevõtte juht Tanel Tang. „Loodetavasti on see viimane sunnitud hinnatõus,“ avaldas ta lootust.