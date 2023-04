Rendiautofirmad võtavad sõiduturvalisust tõsiselt. „Teeme koostöös politseiga ühisreide.“

Bolt Drive Eesti juhi Henriko Aeri sõnul nende rendiauto teenuse eesmärgiks, et autod oleksid rohkem kasutused ja ei hõivaks linnas seistes parkimiskohti. „Täna näeme, et autorenditeenus on muutunud Tallinna transpordi ökosüsteemi lahutamatuks osaks ja meil on hea meel, et nii paljud tallinlased kasutavad Bolt Drive’i alternatiivina isikliku auto omamisele ja loodame, et kasv jätkub samas tempos ka sel aastal,“ märkis Aer.