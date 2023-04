Eestimaise kauba müük on mõnes ketis kasvanud, kuid sellega ei nõustu kõik. Oodata on mõne toote odavnemist

„Kodumaist päritolu toidu müük meie käibes kasvab ja on nüüdseks jõudnud juba rohkem kui 60 protsendini kogumahust. See tähendab, et tarbijatele on korda läinud oluline sõnum, et eestimaist toitu ostes saame hoida kohalikku majandust, toidujulgeolekut ja töökohti,“ ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.