Kriis ei mõjutagi? Pangad laenumaksete tasumises muutusi ei ole täheldanud

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on selle aasta esimese kolme kuuga pöördutud laenumakse raskustega panga poole küll, kuid pigem on pöördumiste arv tavapärane. Ta möönab aga, et makseraskused ei ole seotud euriboriga, vaid töökaotuse, õnnetuse, haiguse või laenuvõtja surmaga. „Laenuvõtjad saavad kodulaenu maksetega hästi hakkama, võlgnevuses olevate laenude osakaal on ülimadalal tasemel,“ märkis ta. Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on nende pangas eluasemelaenude puhul isegi viivislaenude maht pigem aastatega vähenenud.