Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova sõnul tuleks esmalt aru saada, millest on makseraskused tingitud. „Töökaotuse või pikema haiguse korral aitab olukorda leevendada maksepuhkus. Kui aga inimene on end lõhki laenanud või elab muidu üle enda võimete, siis tuleb pere eelarve ja kohustused põhjalikumalt ette võtta, et saada selgust, kas probleem on lühiajaline või pikem.“