Hinnatõusu tõttu pankrotti läinud uksetootja vara pannakse müüki

AS Saajos tegeles laevandusele, ehitusele ning tööstusele tuletõkkeuste tootmisega ja ettevõte kuulutas välja pankroti mullu oktoobris. Pankrotimääruse kohaselt oli ettevõttel sügiseks varasid umbes 670 000 euro väärtuses, kuid kohustusi 1,7 miljonit eurot.

Sügisel rääkis firma tegevdirektor Priit Raud Äripäevale , et keeruliseks muutus olukord tunamullu, kui järsu tõusu tegid nii energiahinnad, transpordikulud, kui muud väljaminekud. „Kui kasumlikkus väheneb, hakkab omanik tuleviku peale mõtlema,“ ütles ta toona.

Pankrotihaldur otsustas, et ettevõte on alaliselt maksejõuetu, kuid sellel on piisavalt vara pankrotimenetluseks ning uuel nädalal lähevad oksjonile mitmed ettevõtte varad. Uksetootja varasid müüakse 80 000 euro eest.