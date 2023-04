TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmeti sõnul pöördutakse ameti poole sõltumata kaupleja riigist sarnaste toodete tõttu. Tellitakse nii rõivaid, elektroonikat, sõidukeid kui ka lennupileteid. Samuti kasutatakse erinevaid teenuseid, näiteks autorenti. „Julgeme öelda, et kaebuse aluseks olevate toodete liigid piiriülese faktori lisandumisega ei erine,“ märkis Malmet.

Kolmandatest riikidest tellides on tarbija üksi

Juhul, kui pakkuja on väismaalt, tegeleb tarbijakaitsesse jõudnud juhtumiga Eesti EL tarbija nõustamiskeskus, mis kuulub ECC-võrgustikku (European Consumer Centres Network). Konkreetne nõustamiskeskus pakub teavet, nõu ning abi piiriüleste ostude tegemisel teistest EL liikmesriikidest. Malmet lisab, et kolmandatest riikidest (näiteks USa, Hiina) teostatud ostude puhul Euroopa Liigu tarbija nõustamiskeskus tarbijaid aidata ei saa. Lisaks EL liikmesriikidele on keskused Islandil, Norras ja Suurbritannias.