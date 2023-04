Automüüja maksumuudatustest: debattidel polnud need põhiteemade seas. Oleme sellest infost šokis

Amservi tegevjuhi Rene Vareku sõnul on praegu veel keeruline automaksule kommentaari anda, sest täpne süsteem pole veel teada.



„Kodaniku ja ettevõtjana tahaks aga siiski öelda, et tänased koalitsioonierakonnad ei saanud kindlasti oma mandaate selleks, et majandust destabiliseerida ja seda fundamentaalselt ümber korraldada,“ märkis ta. Vareku hinnangul on automaks ning ka planeeritav käibe- ja tulumaksu tõus negatiivsed üllatused, mis polnud valimisdebattides ühegi praeguse valitsuserakonna fookuses. „Räägiti riigi julgeolekust ja sellele andis rahvas ka oma toetuse. Seepärast on ühiskond ja ettevõtjad sellest infost šokis,“ tõdes ta.