Oleg Gross tulevastest maksutõusudest: Eesti inimesed peavad selle ära kannatama

Suurärimehe sõnul ei olnud esitatud maksumuudatused ootamatud: „Me ju teame, et riigieelarve on nii tugevas miinuses. Mingid maksuotsused pidid tulema ja käibemaks on selline solidaarne maks, et ma arvan, et see oli õige. Käibemaksuga laekub väga hästi makse ja riigieelarve saab kõvasti tuge.“ Grossi sõnul olid varasemad valitsused asjad käest lasknud ja täna enam midagi muud üle ei jää.

Käibemaksu tõusu puhul on Grossi sõnul selge, et rohkem saavad pihta vaesemad, kuid probleemi näeb ta hoopis selles, et Eesti eksporti ei tohi suretada. „Ma räägin seda täiesti siiralt, sest meie firma ei tegele ekspordiga. Ekspordile see maksutõus ei anna lööki. Siseturg ehk Eesti inimesed peavad selle ära kannatama ja kogu ühiskond peab seda kandma solidaarselt.“ Ent kuna kõne all on ka automaks, arvab ärimees, et see peaks vähendama käibemaksust tekkivat ebavõrdsust.