ANALÜÜS | Energeetikas jookseb uus valitsus mitmes suunas korraga. Lihunikutöö Eesti Energia kallal jätkub

Energeetika on üks lähiaastate tähtsamaid valdkondi ning seega oodati valitsuselt, kas selle jaoks pannakse ametisse eraldi minister. Pandi. Tema kätte usaldatakse väga suur valdkond, kuid esmapilgul tundub, et rahuldada soovitakse kõigi turuosaliste vajadusi. Realistlik see ei ole, sest meie vajadus ei ole tohutu. Ka energiaekspordil on piirid. Seega on huvitav, milliseks kujuneb reaalne „pikk vaade“, millest koalitsioonileppes juttu on.