Praktilised nõuanded mõistliku laenamisotsuse langetamiseks

Kui tarbijal on näiteks soov võtta väikelaenu, saab võrdlustabelist näha erinevaid Eesti krediiditeenuse pakkujaid ning nende näitlikku krediidi kulukuse määra. See on hea lähtepunkt edasiste otsuste tegemiseks – tarbijad saavad põgusa ülevaate turul toimuvast ning seda kõike kiiresti ühes kohast. Puudub vajadus lehitseda kümneid veebilehti. Mõistagi peab iga tarbija edasise otsuse osas kaaluma olukorda põhjalikult. Financer.com on justkui hüppelaud, tuues lehele kokku esimesed infokillud, mis aitavad tarbijal leida endale sobiva suuna.

Financer.com keskkonda eristab tema konkurentidega võrreldes suurem lihtsus, kasutajasõbralikkus ja kiirus: oma isikuandmeid pole vaja kusagile sisestada ning kogu võrdlusprotsess on tarbija jaoks täiesti tasuta. Portaali tööpõhimõte on lihtne: veebileht koondab oma portaali kokku erinevad finantsteenuste pakkujad – näiteks laenufirmad, investeerimisplatvormid, krüptoplatvormid ning loob sisukad võrdlustabelid, mille vahendusel saavad tarbijad kiirelt finantsteenustest ülevaate.

Ta pühendas sellele projektile üha rohkem aega ning hakkas keskenduma võimalustele, mis inimesi reaalselt aitaks. Niimoodi Financer.com sündiski. Tänaseks on Financer.com laienenud 26 riiki ning firma erinevate turgude veebilehtedel on kokku kajastatud üle 3200 finantsettevõtte.

Erinevate teenusepakkujatega tutvumine võib esmalt olla tõeline peavalu, kuna detailid nõuavad tähelepanu ning määravad väga palju. Kui need aga ühtsesse võrdlussüsteemi koondatakse ja seal mitmete kriteeriumite abil võrdlemist võimaldatakse, muutub kogu pilt kordades lihtsamaks. Mida ühe või teise teenusepakkuja võimalused täpsemalt sisaldavad ning millised plussid ja miinused neil teistega võrreldes on? Financer.com info ja võrdlustabelite vahendusel saavad kõik mugava ülevaate laenuandjate pakutavatest võimalustest. Financer.com laenuvõrdlustes on üle 20 laenupakkuja. Laenude võrdlemine on tasuta, võtab aega sekundi ning isikuandmeid pole vaja sisestada.

Samuti tutvustab Financer.com oma veebilehel erinevaid teenusepakkujaid, millest võib-olla paljud eestlased pole kuulnudki. See puudutab eriti just investeerimis- ja krüptomaailma: koostööpartnerite hulgas on mitmeid ettevõtteid, kes muidu Eestis pole laialdaselt kõlapinda saanud. Kui keegi soovib näiteks leida endale sobiva investeerimisplatvormi, siis saab Financer.com lehel oleva võrdlustabeli kaudu leida mitmeid erinevaid variante, mida muidu niisama guugeldamise teel poleks leidnud.

Võrdlusprotsess on tasuta, anonüümne ja kiire

Kõige olulisem on aga see, et kogu Financer.com portaali kasutamine on tasuta. Financer.com ei ole laenuvahendaja – ei sõlmi kellegi nimel lepinguid ega midagi muud taolist, seega ei pea keegi sellel lehel oma isikuandmeid jagama. Kogu võrdlusprotsess on anonüümne ja tasuta: justkui omamoodi Wikipedia, seda kohalikul turul ja koondades kokku kiire info, mille alusel saavad tarbijad liikuda oma otsuse tegemisel sammu võrra edasi.

Financer.com kogemusel on paljudel inimestel kõige rohkem abi vaja just laenutingimuste mõistmisel. Paraku allkirjastavad liialt paljud inimesed laenulepinguid uisapäisa, ilma pikemalt mõtlemata või isegi laenukulukust võrdlemata. Laenuteenus kui selline pole halb: halb on otsus, mis on vastu võetud pikemalt mõtlemata.

Üleüldised soovitused ja nõuanded - Laenusoovi korral tasub esitada taotlus mitmele erinevale laenupakkujale. Iga krediidiandja esitab taotlejale personaalse laenupakkumise ning seejuures võib pakutav intress märkimisväärselt erineda reklaamitud madalaimast intressimäärast. Mitme taotluse korral saab adekvaatsemalt võrrelda neid personaalseid pakkumisi, selle asemel, et võtta kohe vastu esimene esitatud pakkumine. - Laenulepingu tingimused tuleb alati korralikult läbi lugeda. Kahjuks paljud inimesed kiirustavad lepingu allkirjastamisel, sidudes end lepinguga, mis hiljem osutub neile ebameeldivaks - kuid hiljem ei saa ju kedagi teist peale iseenda süüdistada. Alati tasub võtta see lisatunnike, et leping korralikult läbi lugeda, selle asemel, et hiljem sattuda ebameeldivasse olukorda või avastada tingimusi, millega tegelikult poleks võib-olla nõustunud. - Mõtle uuesti kolm päeva enne laenulepingu allkirjastamist ja proovi leida viise, kuidas vältida laenamist. See võib kõlada vastuolulise nõuandena, kuid kes tahaks lõppkokkuvõttes näha maksehäirete ja võlaprobleemide all kannatavaid eestlaseid?