Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Killu Maidla sõnul paneb käibemaksumäära 13%-line tõstmine Eesti majutussektori raskesse olukorda. Lisaks on mõju ka teisel meetmel: miinimumpalga tõusul, kuid see on Maidla sõnul veel mõist.