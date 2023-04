Forbes avaldas mullused maailma rikkamad inimesed. Vaata, kes jõudsid tippu

Siin on maailma 2023. aasta miljardäride nimekirja 10 rikkaimat inimest (netoväärtused on 10. märtsi seisuga).

Kaheksa teist 25 suurima hulka kuuluvat isikut on alates 2022. aasta edetabelist rikkamaks saanud, sealhulgas Hispaania jaemüüja Amancio Ortega (+17,7 miljardit dollarit), Bloomberg LP kaasasutaja ja endine New Yorgi linnapea Michael Bloomberg (+12,5 miljardit dollarit) ning Mehhiko telekommunikatsioonimogul Carlos Slim Helú (+11,8 miljardit dollarit).

Ometi ei ole selle eliidi hulgas kõik halvad uudised. Bernard Arnault, luksuskaupade hiiglase LVMH juht, on tõusnud 53 miljardi dollari võrra - rohkem kui kõik teised miljardärid ja piisavalt, et tõsta ta esimest korda esikohale.

Kaks kolmandikku 25-st tippu kuuluvast isikust on vaesemad kui eelmisel aastal, kuid keegi ei kaotanud rohkem kui Jeff Bezos, kuna Amazoni aktsia kukkus 38%. See langus vähendas Bezose varandust 57 miljardi dollari võrra ja lükkas ta 2022. aasta 2. kohalt 3. kohale sel aastal. Selle aasta suuruselt teisel kaotajal, Elon Muskil, läks veel hullemini. Ta kaotas maailma rikkaima inimese tiitli pärast Twitteri kallist ostu, mida ta rahastas osaliselt Tesla aktsiate müügiga, hirmutades sellega investoreid. Musk, kelle väärtus on 39 miljardit dollarit vähem kui aasta tagasi, on nüüd teisel kohal.

Rikkuse allikas: LVMH

Vanus: 74 aastat

Kodakondsus: Prantsusmaa

Prantsuse luksuskaupade suurärimees on esmakordselt maailma miljardäride nimekirja tipus, kuna tal on olnud edukas aasta LVMH-s, millele kuuluvad muu hulgas Louis Vuitton, Christian Dior ja Tiffany & Co. Tulu, kasum ja LVMH aktsiad on kõik rekordiliselt kõrged, mis on aidanud Arnault' varale viimase 12 kuu jooksul lisada 53 miljardit dollarit, mis on suurim tõus kõigi miljardäride seas.

2. Elon Musk

Netoväärtus: 180 miljardit dollarit

Rikkuse allikas: Tesla, SpaceX

Vanus: 51

Kodakondsus: USA

Musk on end enamasti säutsunud edetabeli esikohalt välja, sest Tesla aktsia langes peaaegu 50% pärast seda, kui ta teatas oma 44 miljardi dollari suurusest Twitteri ülevõtmisest eelmise aasta aprillis. Investorid on samas kurtnud 23 miljardi dollari väärtuses Tesla aktsiate üle, mida ta müüs, et rahastada ülevõtmist. SpaceX jätkab vahepeal tõusu, kuna 2023. aasta alguses hinnati ettevõtte väärtuseks peaaegu 140 miljardit dollarit, võrreldes 127 miljardi dollariga, milleks investorid hindasid seda eelmise aasta mais. Siiski on Musk 39 miljardit dollarit vähem väärt kui aasta tagasi.

3. Jeff Bezos

Netoväärtus: 114 miljardit dollarit

Rikkuse allikas: Amazon

Vanus: 59

Kodakondsus: USA

Pärast Amazoni tegevjuhi kohalt lahkumist 2021. aastal on Bezos oma ettevõtte Blue Origin kaudu lennanud kosmosesse, teinud laineid peaaegu 500 miljoni dollari suuruse superjahiga ja suurendanud oma filantroopiat, toetades selliseid rühmi nagu Bezos Academy tasuta eelkoolid ja toetusi oma Bezos Earth Fundist. Tema varandus ei ole nii hästi edenenud: ta on 57 miljardi dollari võrra vaesem kui aasta tagasi - see on suurim kahjum kõigist miljardäridest - tänu Amazoni aktsia 38% langusele.

4. Larry Ellison

Netoväärtus: 107 miljardit dollarit

Rikkuse allikas: Oracle

Vanus: 78

Kodakondsus: USA