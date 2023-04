Raha on. Ministeerium pakub omavalitsuste töötajatele toetust sportlike eluviiside harrastamiseks

Kantsler Marko Gorban selgitas Delfi Ärilehele, et maaeluministeerium on põllumajanduse ja kalanduse valdkondlikus arengukavas aastani 2030 seadnud eesmärgiks, et maapiirkonna elanikkond on aktiivne ja elujõuline. „Selleks toetame nii maapiirkonna ettevõtteid kui kogukondasid erinevate tegevuste elluviimisel. Oleme viimastel aastatel korrastanud esindusorganisatsioonide rahastamismudeli maaeluministeeriumis. Sihtotstarbelist tegevustoetust ja projektitoetust saab taotleda vastava määruse alusel. Igal aastal määratletakse valdkonnad, mille kohta toetust on võimalik taotleda,“ lisas ta.