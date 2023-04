KUULA | Lihtsalt rahast: mis saab intressidest?

„Intressitõusude pilt ei ole enam nii hirmus ja ehmatav, kui see oli veel näiteks kuu aega tagasi. Toona hurjutasid keskpangad pidevalt, et intresse tuleks veel tõsta, sest inflatsioon on jätkuvalt kõrge. Pärast viimast intressimäärade tõusu on keskpankade suurem hurjutamine lõppenud ja ka laenuturud on stabiliseerunud. Alles hiljuti kardeti, et euribor tõuseb peagi kindlasti üle 4% ja arutati ka seda, mis saab siis, kui see ületab 5% piiri. Praegu aga arvatakse, et euribori tipp jääb seekord siiski umbes 3,5% juurde või isegi pisut alla selle,“ selgitab Truu.

Ka kodulaenu võtjad on euribori kiire liikumisega kenasti hakkama saanud ja Ossipova sõnul on Coop Panga laenuportfell püsinud siiani väga heas korras ning maksetega hilinemisi on pigem vähe. Paljud ja eriti need, kes on laenu võtnud enne 2015. aastat, on näinud praegusest ka palju suuremaid intressinumbreid.

„Pärast eelmist finantskriisi on pangad jälginud laenude väljastamisel palju karmimaid reegleid kui varem. Pangad peavad arvestama kodulaene väljastades sellega, et kliendid tuleksid kenasti toime ka 6%-lise kodulaenu intressiga. See nõue on end väga selgelt ära tasunud,“ lisab Ossipova.



Ta kinnitab, et kuigi kallinenud euribor on mõnevõrra vähendanud summasid, mis koduostjad oleksid saanud laenata 0%-lise euribori juures, ei ole koduostjaid oluliselt vähemaks jäänud. Pigem mõeldakse oma vajadused ja võimalused veelgi põhjalikumalt läbi ning tehakse väga kaalutletud otsus. Jätkuvalt leitakse võimalusi ka üürikinnisvara soetamiseks, kuid seejuures tuleb ka investoritel tasuvusarvutused varasemast veelgi hoolsamini läbi rehkendada.

