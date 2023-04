Eesti Pank: palgakasv püsib sel aastal kiire. Inimeste ostujõud suureneb

Euroopa toidutoormeturul on viimastel kuudel langenud teravilja, või ja piimapulbri hind, samas on jätkunud lihatoodete kiire hinnakasv. Eestis on piima kokkuostuhinnad langenud viimase kolme kuu jooksul 13%, kuid Lätis ja Leedus on piima kokkostuhinnad paari kuuga odavnenud juba 30%.