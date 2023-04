Ekspert: selleks, et iga rekonstrueerimisse panustatud euro end ära tasuks, peab tegema eeltöö

Kasu näitamine mudeli abil

Auditi käigus kogutud andmete põhjal koostavad eksperdid hoone simulatsioonimudeli, mille abil on võimalik erinevad rekonstrueerimisettepanekud läbi mängida. See võimaldab välja tuua, kui palju konkreetses hoones energia tarbimine langeb. Näiteks saab proovida, kui suurt energia- ja rahasäästu toob akende vahetus, fassaadi uuendamine, päikesepaneelide paigaldamine.

Samuti saab simulatsiooni abil numbriliselt välja tuua konkreetse investeeringu tasuvusaja. Tänu sellele, et auditi käigus leitakse üles kohad, kuhu kulub energia, on see näiteks Foruse ekspertidel võimaldanud hoone omanikele ja korteriühistutele välja tuua konkreetsed numbrid sellest, missugune tegevus on kõige kuluefektiivsem.