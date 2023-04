Elisa grupi tegevdirektor Veli-Matti Mattila ütles Eestit väisates, et kuigi Eesti ja Soome telekomiturg on mitmes mõttes sarnased, tuleb Eestis Soomele järelejõudmiseks veel veidi areneda.

Viimasel ajal on Eesti meedias palju räägitud sellest, et internet on üle mõistuse kallis. Samal seisukohal on ka Tele2 juht Chris Robbins, kuid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) vastulause ja hinnagraafik näitab hoopis vastupidist.