Päikeseparkide omanikud said Eesti Energialt elektriarvega ebameeldiva üllatuse

Eelmisel nädalal saatis Eesti Energia oma klientidele välja värsked elektriarved. Kui need kliendid, kes on liikunud universaalteenuselt tagasi börsile, said rõõmustada vähenenud arvete üle, siis osad päikeseparkide omanikud said hoopis ebameeldiva üllatus, kirjutab portaal Geenius.