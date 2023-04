Wolt toob turule uue teenuse ja tunnistab, et teeb ka inimkatseid

Wolt alustas oma tegevust Eestis seitse aastat tagasi ning toona toodi toitu koju alates hommikul kella

10–11-st ja lõpetati õhtutundidel. „Meile tundus oma väikses tarkuses, et see on aeg, kui inimesed tahavad tellida, aga olgem ausad: seitse aastat tagasi me ka ei teadnud, mida me teeme,“ rääkis ettevõtte Baltimaade juht Liis Ristal.