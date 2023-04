Kui tulumaks tõuseb 22 protsendi peale ja käibemaks samuti, siis nii see ka jääb, lubas tulevane rahandusminister Mart Võrklaev. Maksutõusud ei ole ajutised, sest pole lootust, et Venemaa muutub sõbralikumaks ja kaitsekulusid on võimalik vähendada.